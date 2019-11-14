Сразу после трагедии: кадры с места убийства чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна

Опубликовано видео с места убийства чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна за несколько минут до трагедии. Ролик опубликовал Mash в своем аккаунте в Telegram. На кадрах видно, как спортсмен подъезжает на своем автомобиле на парковку.

Ашота Боляна застрелили у жилого дома. Он скончался на месте. По данным следствия, киллер ждал Боляна и произвел несколько выстрелов. Одна из пуль попала в голову, передает Mash.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.