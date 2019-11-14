Завершено очередное российско-турецкое патрулирование на северо-востоке Сирии

Шестой совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции завершил совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода н.п. Шейрек, преодолел новый маршрут за время около 2 часов и завершил свою работу, пройдя через пункт перехода н.п. Кара-Мания. На маршруте патруль проинспектировал обстановку в сирийских населенных пунктах», - сообщили в военном ведомстве.

В нем также отметили, что в состав совместного патруля входили 8 единиц военной техники - бронированные автомобили «Тигр» и «БТР-80» российской военной полиции и бронеавтомобили «Kirpi» турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обоих государств.

«Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" российской военной полиции. Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября в Сочи Меморандумом между Российской Федерацией и Турецкой Республикой», - подчеркнули в Минобороны.

Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничной службой в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов Меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.