«Грузинская мечта» раскалывается: в Тбилиси начались протесты

В грузинской столице начались протестные акции после того, как парламент провалил принятие поправок в конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.

На проспект Руставели вышли представители различных неправительственных организаций, оппозиции и обычные жители Тбилиси. Участники протестов заявляют, что Бидзина Иванишвили обманул народ, обещая провести справедливые пропорциональные выборы.

«То, что мы увидели в парламенте сегодня - это постановка, спектакль, шоу. Начались протесты, которые будут набирать серьезные обороты», - подчеркнул один из митингующих.

Протест был запланирован на вечер 14 ноября, но граждане Грузии вышли на улицы уже днем. Проезжая часть на проспекте Руставели перекрыта. Оппозиция заявляет, что акции станут перманентными.

Правящая партия «Грузинская мечта - демократическая Грузия» под давлением митингующих согласилась сменить систему выборов на пропорциональную, однако мажоритарные депутаты провалили законопроект.

Пропорциональные выборы предполагают голосование избирателей по партийным спискам, а каждая партия получит число мест в парламенте, пропорциональное набранному проценту голосов. Кроме того, предполагается установление процентного барьера, который придется преодолеть партии, чтобы попасть в законодательный орган Грузии.