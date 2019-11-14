Учитель вступилась за детей перед мужчиной с ножом в Ставрополье

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении мужчины, который напал на школьников и учителя на игровое площадке во дворе дома в Нефтекумске Ставропольского края. ЧП произошло девятого ноября.

«По данным следствия, вооруженный ножом мужчина подошел к мальчикам, игравшим на детской площадке, выкрикивая матерные слова. Это увидела учитель начальных классов, которая шла из школы. Преградила путь преступнику, а детям скомандовала уходить», - говорится в сообщении СК.

Учитель Мария Аксакалова рассказала «Звезде», почему заступилась за детей. По ее словам, они были очень напуганы, среди них был и ее ученик. Главная задача женщины, как она сама утверждает, заключалась в том, чтобы школьники остались целыми и получили минимальное моральное потрясение от увиденного. Сначала Аксакалова хотела решить вопрос мирно, но мужчина был настроен очень агрессивно и напал на нее.

«Он схватил меня за волосы, за капюшон, потащил меня, посчитав, что я его заложница. И продолжал кричать «идите сюда, я ее порежу». Он неоднократно махал ножом перед моим лицом, пытался попасть им в туловище, в грудь, но я закрывалась сумкой – в ней было 30 тетрадей», - рассказала женщина.

После этого мужчина зажал учителя между двух автомобилей и еще больше разозлился, услышав, что соседи вызвали полицию. Аксакаловой чудом удалось вырваться, получив небольшую травму руки.

Женщина отметила, что после того, как она отбежала от мужчины, к ним подоспел сотрудник ДПС. Но даже после приезда полиции нарушитель пошел домой с ножом, а через некоторое время вышел во двор как ни в чем не бывало.

По словам матери одного из мальчиков, оказавшегося в этой ситуации, такой инцидент произошел впервые, хотя в этом дворе школьники бывают каждый день. Родители учеников восхищаются героизмом Аксакаловой, отмечая, что не каждый мужчина смог бы так самоотверженно защищать чужих детей.

Граждане обеспокоены тем, что преступника быстро выпустили на свободу: в этом районе несколько школ и детский сад, дети постоянно занимаются футболом и другими играми.