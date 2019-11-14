Тилль Линдеманн устроил «драку» с космонавтом в Петербурге

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал ролик, на котором он устроил «драку» с космонавтом, который якобы приземлился на парашюте на Дворцовую площадь.

Немецкий музыкант и шведский актер Петер Стормаре, сыгравший космонавта, устроили потешный «бой» в центре Северной столицы под «Калинку-малинку» для челленджа #Stehaufchallenge. Он посвящен танцу из видеоклипа группы Lindemann.

Тилль Линдеманн и шведский музыкант Петер Тэгтгрен собираются выступить с концертами в городах России, Украины и Белоруссии в следующем году. Тру начнется в Петербурге 2 марта, в столицу группа приедет 15 марта.