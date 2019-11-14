Минобороны РФ: эвакуация беженцев из лагеря «Рукбан» остановлена из-за США

Из-за нежелания американской стороны гарантировать безопасность представителей гуманитарных структур в оккупированной зоне реализация оперативного плана ООН по эвакуации беженцев из лагеря «Рукбан» на сегодняшний день приостановлена. Об этом заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

«Все эти факты четко иллюстрирует доклад в ООН Максима Григорьева - руководителя неправительственной организации "Фонд изучения демократии". Бывшие узники "Рукбана", а также участники бандформирования "Магавир Ас-Саура" в своих показаниях, отвечая на вопросы Фонда, свидетельствуют, что лагерь беженцев и вся 55-километровая зона вокруг Эт-Танф полностью контролируется американцами, а вооруженные "до зубов" боевики являются их инструментом управления», - отметил Мизинцев.

По словам Мизинцева, благодаря достигнутым между Россией и Турцией договоренностям осуществляется совместное патрулирование приграничных районов, обстановка в которых стабильная.

В результате в провинциях Заевфратья возобновилась хозяйственная деятельность, начались сельскохозяйственные работы.

«Рассчитываем, что наконец и перешедшие под контроль сирийского правительства районы в Заевфратье, где бесчинствовали боевики и совсем недавно базировались американские военные, будут охвачены масштабными восстановительными работами. Сегодня здесь власти проводят активную организационную деятельность и оказывают помощь населению», - сказал руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

Он также отметил, что появилась возможность гуманитарного доступа в наиболее пострадавшие от войны районы. Так, только в рамках одной гуманитарной акции российские военнослужащие распределили около пятнадцати (14,7) тонн продуктов питания среди местного населения в городе Айн-Иса.

Сотрудники Сирийского Арабского Красного Полумесяца оказали помощь беженцам в лагере «Эль-Ариша» недалеко от Хасеке, распределив среди них около четырех тысяч продуктовых наборов и около семи тысяч комплектов зимней одежды.