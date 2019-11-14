Личная переписка создателя романов о Джеймсе Бонде уйдет с молотка

Аукцион Sotheby's выставил на торги более 160 писем, написанных за 20 лет автором романов о Джеймсе Бонде Яном Флемингом и его женой Энн. Это больше 500 листов текста. Большая часть переписки никогда не публиковалась, как утверждает эксперт по книгам и рукописям Габриэль Хитон. Для привлечения внимания к лоту аукционный дом опубликовал фрагменты уникальных писем.

Флеминг и Энн поженились в 1952 году. Тогда же у них родился сын Каспар, а сам писатель начал свой первый роман о Джеймсе Бонде - «Казино "Рояль"». Он принес автору славу и успех. По словам специалиста аукционного дома Sotheby's Габриэля Хитона, в письмах отражена, в том числе, история появления «агента 007».

Кроме того, часть текста посвящена любовным взаимоотношениям пары. Флеминг обсуждал с Энн свои сексуальные фантазии с примесью садизма. В текстах фигурировали плетки и истязания, причем подобные описания использовали оба супруга. Примечательно, что их любовная переписка началась еще до брака, когда у обоих были отношения. Но и после 1952 года они имели связи на стороне, о которых были осведомлены и также обсуждали в своих письмах.

По данным The Guardian, аукцион предложит приобрести письма за 250-400 тысяч долларов. Торги пройдут с 3 по 10 декабря.