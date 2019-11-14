Обливавший кислотой домофоны в Новой Москве подозреваемый задержан

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, который обливал домофон подъезда жилого дома серной кислотой.



На кадрах, опубликованных «Петровкой-38», видно, как полицейские через окно проникают в дом, где из маленькой каморки выводят мужчину.



Опубликован фрагмент допроса подозреваемого, который отрицает свою вину. Единственное, о чем подозреваемый упомянул на допросе - о «хорошей работе полицейских».

Инцидент произошел в городе Московский по адресу Радужный проезд, дом 1, подъезд 4 и попал на камеры видеонаблюдения.

Были проведены следственные действия. Экспресс-лаборатория МЧС выявила, что составе жидкости находились серная кислота и неизвестные примеси.