После стрельбы в Благовещенске завели третье уголовное дело

Уголовное дело о ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть человека, было возбуждено в отношении сотрудников колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске.

«Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц указанного учебного заведения по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека)», - сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Незадолго до этого сотрудники СК возбудили дело о ненадлежащей охране здания колледжа, а также по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».

В результате трагедии двое пострадавших с огнестрельными ранениями находятся в областной детской больнице.