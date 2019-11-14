В Благовещенске открыли горячую линию после стрельбы в колледже

Областное министерство образования сообщило об открытии горячей линии для помощи пострадавшим в благовещенском колледже. Звонки будут принимать заместитель министра образования и науки Амурской области Лариса Закирова и начальник отдела профессионального образования и науки Михаил Захаров.

«Горячая линия по оказанию помощи пострадавшим в ходе чрезвычайного происшествия в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства. 226-505 - Закирова Лариса Анатольевна - заместитель министра образования и науки Амурской области, 226-204 - Захаров Михаил Юрьевич - начальник отдела профессионального образования и науки», - передает РИА Новости.

19-летний студент Амурского колледжа хозяйства и ЖКХ устроил стрельбу в здании учебного заведения. По информации следователей, сначала он стрелял в одной аудитории, в результате чего погиб его однокурсник, потом переместился в другую аудиторию. Как сообщают СМИ, позже виновный открыл огонь по прибывшим на место полицейским. Им удалось заблокировать стрелка в одной из аудиторий, обеспечив безопасность других студентов и преподавателей.

На данный момент сотрудники СК находятся на месте стрельбы.

Возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. Ход его расследования взят под контроль центральным аппаратом Следственного комитета России.