СК возбудил уголовное дело по факту ненадлежащей охраны колледжа в Благовещенске

По поручению Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, было возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц.

«В отношении сотрудников частной охранной организации "Сириус-А" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», - сообщается на сайте ведомства.

На данный момент сотрудниками СК было заведено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». С целью установления всех обстоятельств совершенного преступления проводят допросы.

Утром 14 ноября в амурском колледже 19-летний студент открыл огонь по своим однокурсникам, в результате чего покончил с собой.

Два человека были госпитализированы в областную детскую больницу с огнестрельными ранениями.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сказал, что родственникам пострадавших будет оказана необходимая помощь.