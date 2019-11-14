Россия ждет приглашения от Франции восстанавливать Нотр-Дам

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Россия должна получить от французских коллег официальное приглашение участвовать в восстановлении собора Парижской Богоматери до конца 2019 года.

«Это приглашение должно прийти, я надеюсь, до нового года, а в середине января мы встречаемся со специальным послом Франции, который занимается рекрутированием иностранных специалистов для работы над этим проектом», - передает РИА Новости слова Швыдкого.

На данный момент еще неизвестно, кто отправится во Францию, так как в России много специалистов, которые знают, как реставрируются подобного рода конструкции, добавил спецпредставитель Президента РФ.

Напомним, что страшный пожар в Нотр-Дам де Пари произошел 15 апреля.