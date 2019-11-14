Путин заявил, что Россия смогла избежать сползания в рецессию

Темпы роста ВВП России недостаточные, считает президент РФ Владимир Путин. В связи с этим необходимо создать более комфортные условия для инвестиций, заявил он на церемонии закрытия форума БРИКС.

«В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики», - отметил российский лидер.

По его мнению, благодаря этому в РФ удалось избежать рецессии.

Говоря о торговле, президент подчеркнул: в мире процветает недобросовестная конкуренция. Как отметил Путин, некоторые страны вводят односторонние санкции, которые мотивированы лишь политикой, а также развивается протекционизм. Тем не менее, несмотря на непростую ситуацию в мировой экономике, Россия готова оказывать содействие бизнесу.