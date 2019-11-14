МИД Украины: Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что, если встреча нормандского формата не даст результатов, то Киев допускает возможность «выхода из минских договоренностей».

«Для нас Минск - не самоценность. Самоценность - наше выживание как нации. И если мы увидим, что они не срабатывают, и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса», - сообщил глава МИД в интервью BBC.

По его мнению, минский процесс был запланирован только на первый год, а его дальнейшее продолжение связано с санкциями.

На данный момент Украина, Германия и Франция уже согласовали предварительную дату встречи в нормандском формате и ждут ответа от России.

Отказаться от Минска - очень сложное политическое решение, отметил Пристайко.