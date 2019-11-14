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МИД Украины: Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей

Светлана Головина
13:02 14.11.2019
В случае, если встреча в «нормандском формате» не даст результатов, то украинская сторона поставит под сомнение возможность достижения мира в минском процессе, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
МИД Украины: Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей
© Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что, если встреча нормандского формата не даст результатов, то Киев допускает возможность «выхода из минских договоренностей».

«Для нас Минск - не самоценность. Самоценность - наше выживание как нации. И если мы увидим, что они не срабатывают, и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса», - сообщил глава МИД в интервью BBC.

По его мнению, минский процесс был запланирован только на первый год, а его дальнейшее продолжение связано с санкциями.

На данный момент Украина, Германия и Франция уже согласовали предварительную дату встречи в нормандском формате и ждут ответа от России.

Отказаться от Минска - очень сложное политическое решение, отметил Пристайко.

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