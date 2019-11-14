Шойгу поддержал идею проведения акции «Клятва памяти» для юнармейцев

На личном приеме граждан в Доме Правительства к министру обороны РФ Сергею Шойгу обратился помощник военного комиссара Ростовской области Александр Москаленко. Он предложил провести в мае 2020 года в городах воинской славы акцию «Клятва памяти» юнармейцев перед ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

«Наша задача заключается в том, чтобы память не канула в лету бесследно, чтобы следующие поколения знали историю, берегли традиции и передавали их», - сказал Шойгу.

Министр обороны отметил, что данная работа не должна быть приурочена только к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы, конечно, поддерживаем то, что Вы предлагаете, и это войдет в план работы по патриотическому воспитанию не только в школах, но и в вузах. Другое дело, что еще раз хочу предостеречь вас от того, чтобы это стало разовой акцией», - подчеркнул министр.

Шойгу напомнил, что сейчас в парке «Патриот» создается межшкольный центр патриотического воспитания Москвы и Московской области.