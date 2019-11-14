Опубликованы кадры работы следователей на месте трагедии в Благовещенске

СК опубликовал кадры работы следователей, которые находятся в здании Амурского колледжа хозяйства и ЖКХ, где утром произошла стрельба. Сотрудники ведомства производят осмотр места происшествия. На помощь коллегам глава СК РФ Александр Бастрыкин направил опытных криминалистов из Москвы.

Уже установлено, что ружье, из которого стрелял 19-летний студент, было зарегистрировано на него. Он пронес его мимо охраны, так как в колледже отсутствовал металлодетектор, заявил руководитель СУ СК РФ по Амурской области Станислав Белянский. На момент происшествия в здании находилось более 150 человек.

Два подростка прооперированы, один из них находится в реанимации.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». О мотивах преступника пока ничего не известно.