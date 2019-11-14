Опубликовано видео с места убийства чемпиона по тайскому боксу Ашота Боляна

В Сети появилось видео с места, где накануне вечером расстреляли чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна. Ролик опубликовал Mash в своем аккаунте в Telegram.

Уроженец Армении был убит 13 ноября возле жилого дома на Нахимовском проспекте в Москве. По данным СК, в мужчину выстрелили и он скончался на месте. При этом имя погибшего в столичном управлении Следственного комитета не назвали.

Возбуждено уголовное дело.