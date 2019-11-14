Россия и Турция проводят шестое совместное патрулирование в Сирии

Шестой совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северу от населенного пункта Эль-Камышлы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«Совместное патрулирование проходит по маршруту, который, стартовав от пункта таможенного перехода населенного пункта Шейрек, где российские военные полицейские и представители вооруженных сил Турции уточнили маршруты совместного патруля, который проходит вдоль сирийско-турецкой границы. На маршруте патруль инспектирует обстановку в сирийских населенных пунктах», - говорится в сообщении.

В состав совместного патруля входят восемь единиц военной техники - бронированные автомобили «Тигр» и «БТР-80» российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обоих государств, добавили в министерстве.

«Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивае беспилотный летательный аппарат "Орлан-1" российской военной полиции», - отметили в ведомстве.

Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября в Сочи меморандумом между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.

Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничной службой в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.