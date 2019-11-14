Эпизод «Симпсонов» с Майклом Джексоном был вырезан Disney

Новая стримминговая платформа Disney+ удалила первый эпизод третьего сезона мультсериала «Симпсоны», в котором Майкл Джексон озвучил персонажа Леона Комповски.

В серии «Совершенно безумный папа» Гомер Симпсон встречается с Комповски в психиатрической больнице, который считает себя Джексоном.

Сценарий к данному эпизоду был написан специально для артиста, который выступил приглашенной звездой.

Никаких комментариев на запросы журналистов по поводу отсутствия серии в библиотеке сервиса от компания Disney не поступало, передает The Hollywood Reporter .

По данным СМИ, ее изъяли из-за обвинения певца в педофилии, возникшего в результате премьеры документального фильма о Джексоне «Покидая Неверлэнд». Также данную серию уже исключили из эфира американских телеканалов и других стриминговых платформ.