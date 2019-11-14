«Не было металлической рамки»: подробная информация от следователей с места трагедии в Благовещенске

Студент Амурского колледжа хозяйства и ЖКХ утром 14 ноября совершил убийство своего однокурсника и ранил еще троих студентов, которые доставлены в медицинские учреждения.

Сотрудники СК, которые работают на месте происшествия, уточнили, что погибший 2000 года рождения стрелял из зарегистрированного за ним оружия. На момент событий в учебном корпусе, где произошло убийство, находилось свыше 150 студентов.

«Он пронес огнестрельное оружие с собой в учебное заведение. Конкретно в этом корпусе металлической рамки нет», - сказал журналистам сотрудник ведомства.

В связи с этим он сказал, что должностным лицам колледжа и частному охранному предприятию «будет дана правовая оценка».

Следственной группе удалось восстановить хронологию событий.

«Стрельба была начата в учебном корпусе в одной аудитории, где пострадали двое. Потом он переместился в другую аудиторию, где от его рук пострадали еще два студента. В первой аудитории были два его одногруппника», - заявил сотрудник СК.

Пока неизвестны мотивы преступления и то, по какому принципу он выбирал погибших, уточнил мужчина.

На данный момент изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, допрашиваются студенты, проверяется информация о том, имели ли другие студенты какое-либо отношение к событиям.