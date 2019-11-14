Последний барьер по дороге к звездам: как началась космическая эра

12 апреля 1961 года в истории человечества началась космическая эра. После легендарного полета Юрия Гагарина до сегодняшнего дня на орбите побывало уже около 600 землян. Но мало кто знает, что освоение космоса началось с исследований стратосферы еще в 20-е годы прошлого века.

Стратосфера - это верхний атмосферный слой, расположенный на высоте от 11 до 50 километров. Это последний барьер, который нужно взять людям по дороге к звездам. Покорители «пятого океана» отправлялись в полеты на аэростатах с открытыми кабинами. И, как правило, заканчивалось это катастрофами.

«Первые ошибки были в том, что не сделали герметичную гондолу, в которой можно было подниматься. То есть люди пытались подниматься на высоту, имея кислородные маски обычные, и там что-то ломалось, они были не герметичны, люди гибли. И только бельгийский ученый Огюст Пикар создал герметичную гондолу и со своим помощником поднялся на высоту в 16 километров», - рассказал ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники РАН Дмитрий Соболев.

18 августа 1932 года весь мир взбудоражила сенсационная новость - швейцарский профессор Огюст Пикар покорил высоту - 16200 метров. Это был абсолютный воздушный рекорд. Даже для самолетов того времени небесный потолок был 7-8 километров. К высотным полетам допускались только специально подготовленные летчики. А тут - ученый на воздушном шаре.

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Весь мир ждал новых рекордов и ставка делалась на Америку. Ведь именно США после воздушного триумфа Огюста Пикара ангажировали брата швейцарского ученого - Жана Пикара - инженера и изобретателя в области воздухоплавания. Привлекали к работам и самого рекордсмена.

«Мы не могли воспользоваться опытом Пикара. Фактически советскому конструктору пришлось разрабатывать все с нуля», - объясняет старший научный сотрудник Института проблем управления имени Трапезникова РАН Юрий Дружинин.

Мало кто знал тогда о том, что покорять стратосферу готовится и Советский Союз. На Западе считалось, что сильных инженеров и конструкторов в СССР еще нет. А технический потенциал только зарождается.

«Самолеты с гермокабинами, которые должны лететь на высоте больше 10 километров. И благодаря этому они становились неуязвимыми для истребителей противника, для зенитной артиллерии. И, чтобы понять, какие течения струйные находятся на большой высоте, есть ли там кислород, двигатели внутреннего сгорания могут работать только при наличии кислорода в атмосфере. Вот для всего этого нужны были данные», - рассказывает ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники РАН Дмитрий Соболев.

Первый полет в стратосферу было поручено курировать наркомату Военно-воздушных сил. Все этапы подготовки - от чертежей до испытаний - отслеживались военными.

Гондолу первого советского стратостата было поручено создавать Владимиру Чижевскому. Советский ученый в то время возглавлял Бюро особых конструкций в Центральном аэрогидродинамическом институте. Ему предстояло построить трехместную гондолу с иллюминаторами кругового обзора, абсолютно герметичную, с надежными системами жизнеобеспечения. Та самая гондола первого советского стратостата «СССР-1», разработанного московскими конструкторами, сейчас хранится в Центральном музее Военно-воздушных сил Министерства обороны в подмосковном Монино.

Гондолу построили за 4 месяца. В итоге получилась прочная, надежная и в то же время легкая конструкция. Изнутри гондола была обтянута войлоком и оленьими шкурами. Амортизаторами стратостата стала корзина из ивовых прутьев.

«В случае жесткого приземления эти прутья были бы сломаны, но тем самым обеспечили бы гашение удара о землю. И конструкция показала живучесть, поскольку при приземлении не была сломана», - объяснил младший научный сотрудник Центрального музея Военно-воздушных сил РФ Александр Санников.

Почему триумфальный полет советских стратонавтов обернулся трагедией? По каким причинам советская стратонавтика до сих пор остается одной из самых малоизвестных страниц в истории освоения космического пространства? Все о «стратосферном штурме» - в новом выпуске цикла «Легенды космоса». Не пропустите премьеру 14 октября в 19.40 на телеканале «Звезда».