Найден простой и эффективный способ избавления от депрессии

Ученые из Школы медицины Бостонского университета заявили, что дыхательные упражнения и занятия йогой за короткий срок способны облегчить симптомы тревоги и депрессии.

Специалисты пришли к выводу, что йогой нужно заниматься при лечении клинической депрессии и большого депрессивного расстройства.

В эксперименте приняли участие 30 человек, за их состоянием врачи наблюдали свыше трех месяцев.

Спустя 30 дней у пациентов в значительной степени улучшилось качество сна, а также они стали спокойнее. Симптомы тревоги и физического истощения у них стали менее заметны. Об этом сказано в пресс-релизе с результатами исследования, который опубликован на сайте MedicalXpress.