Найден простой и эффективный способ избавления от депрессии
Йогой нужно заниматься при лечении клинической депрессии и большого депрессивного расстройства, заявили специалисты.
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Ученые из Школы медицины Бостонского университета заявили, что дыхательные упражнения и занятия йогой за короткий срок способны облегчить симптомы тревоги и депрессии.
Специалисты пришли к выводу, что йогой нужно заниматься при лечении клинической депрессии и большого депрессивного расстройства.
В эксперименте приняли участие 30 человек, за их состоянием врачи наблюдали свыше трех месяцев.
Спустя 30 дней у пациентов в значительной степени улучшилось качество сна, а также они стали спокойнее. Симптомы тревоги и физического истощения у них стали менее заметны. Об этом сказано в пресс-релизе с результатами исследования, который опубликован на сайте MedicalXpress.