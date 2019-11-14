Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с 7 жертвами в Забайкалье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по признакам преступления не отвечающих требованиям безопасности оказываемых услуг после трагедии на трассе Чита - Забайкальск в Агинском районе, сообщает пресс-служба СК РФ.
«Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край криминалистов главного управления криминалистики (криминалистического центра) Следственного комитета для оказания практической помощи в установлении всех обстоятельств произошедшего», - уточнила официальный представитель Светлана Петренко.
По официальным данным в результате трагедии семь человек погибли.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают работать на месте аварии- проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы.
Страшное ДТП произошло 14 ноября на 108-м километре трассы Чита – Забайкальск. Пассажирский микроавтобус влетел в стоявший на обочине грузовик, после чего его выбросило на встречную полосу под колеса ЗИЛа.