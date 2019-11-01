Уличного художника Бэнкси сфотографировали во время работы

Стив Лазаридес, экс-агент анонимного уличного художника-граффитиста Бэнкси, разместил фотографии в своем профиле в Instagram в преддверии выхода книги «Banksy Captured» («Бэнкси в объективе»).

Главная особенность снимков в том, что ни на одном из них так и нельзя увидеть лица мастера. Бэнкси изображен со спины во время написания своих знаменитых шедевров стрит-арта.

В книге Лазаридеса, которая будет опубликована в декабре 2019 года, можно будет найти около 500 кадров таинственного художники и его работ, которые до этого не были представлены широкой публике, сообщает HuffPost.

Личность мастера стрит-арта не раскрыта уже более 20 лет.