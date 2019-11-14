Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые рассказали о влиянии электронных сигарет на организм

Дарья Муромова
00:59 14.11.2019
Специалисты из Медицинского центра Майнцского университета в Германии выяснили, что пары электронных сигарет даже при кратковременном воздействии провоцируют эндотелиальную дисфункцию и окислительный стресс кровеносных сосудов сердечно-сосудистой системы, головного мозга и легких.
Ученые рассказали о влиянии электронных сигарет на организм
© Фото: pixabay.com

Ученые обнаружили молекулярные механизмы, которые вызывают повреждение кровеносных сосудов, легких, сердца и головного мозга при курении электронных сигарет.

Раньше электронные аналоги обычных сигарет воспринимались как «здоровая» альтернатива и эффективный метод отказал от курения. Но каждое новое исследование доказывает, что это не так.

Специалисты из Медицинского центра Майнцского университета в Германии выяснили, что пары электронных сигарет даже при кратковременном воздействии провоцируют эндотелиальную дисфункцию и окислительный стресс кровеносных сосудов сердечно-сосудистой системы, головного мозга и легких. Результаты исследования были опубликованы в издании European Heart Journal.

Эндотелий обеспечивает эластичность кровеносных сосудов, защищает ткани от токсинов и регулирует воспалительные процессы и свертывание крови. Нарушение его работы является причиной многих сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые проанализировали влияние паров на сосудистую систему курильщиков и экспериментальных животных.

В опыте участвовали 20 здоровых людей. Оказалось, что даже после однократного использования электронной сигареты у тестируемых увеличивалась частота сердечных сокращений, усиливалась напряженность артерий, а внутренняя оболочка сосудов переставала нормально функционировать.

Ученые проанализировали действие сигарет на более чем 150 мышах. Оказалось, что повреждение кровеносных сосудов связано с ферментом NOX-2, который образуется при испарении пара. Мыши, которые не продуцировали этот фермент, были защищены от разрушительных последствий вейпов.

«Мы определили фермент NOX-2, который опосредует все воздействия электронных сигарет на мозг и сердечно-сосудистую систему, и обнаружили, что токсичный химический продукт под названием акролеин, который вырабатывается когда жидкость в электронных сигаретах испаряется, активирует повреждающее действие NOX-2», - отмечается в исследовании.

В результате ученые пришли к выводу, что электронные сигареты не являются здоровой альтернативой традиционному курению, и их безопасность не гарантируется. Более того, полноценных данных о побочных эффектах электронных аналогов до сих пор нет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.11.2019, 21:28
Завершено строительство платной трассы М11 Москва-Петербург
Дата13.11.2019, 16:52
Отражение химатаки: эффектные кадры учений войск РХБЗ на Урале
Дата10.11.2019, 19:27
ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата13.11.2019, 17:03
Легковушку испытали ударной волной взрыва: замедленная съемка
Дата13.11.2019, 19:06
Генерал ФСБ оценил роль контрразведки в создании нового оружия
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:26 В стране и мире
Путин заявил, что Россия смогла избежать сползания в рецессию
00:59 В стране и мире
Ученые рассказали о влиянии электронных сигарет на организм
00:47 В стране и мире
Видео
«КОТОстрофа!»: иностранные СМИ обсуждают толстого кота, снятого с рейса «Аэрофлота»
00:30 В стране и мире
РФ направила ноту после слов главы британского Штаба обороны
23:56 В стране и мире
Видео
Премьер Индии приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Ожившая история: кадры испытаний восстановленного Т-34 на сложной трассе
Видео
Пассажиры вступились за инвалида перед полицейским в метро Москвы
Два вида подсолнечного масла попали в черный список Росконтроля
Видео
Панин привязал дочь к батарее, но ему никто не поверил
Названа смертельная доза водки
Названы плохие привычки в еде, из-за которых толстеют
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.