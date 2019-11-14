Ученые рассказали о влиянии электронных сигарет на организм

Ученые обнаружили молекулярные механизмы, которые вызывают повреждение кровеносных сосудов, легких, сердца и головного мозга при курении электронных сигарет.

Раньше электронные аналоги обычных сигарет воспринимались как «здоровая» альтернатива и эффективный метод отказал от курения. Но каждое новое исследование доказывает, что это не так.

Специалисты из Медицинского центра Майнцского университета в Германии выяснили, что пары электронных сигарет даже при кратковременном воздействии провоцируют эндотелиальную дисфункцию и окислительный стресс кровеносных сосудов сердечно-сосудистой системы, головного мозга и легких. Результаты исследования были опубликованы в издании European Heart Journal.

Эндотелий обеспечивает эластичность кровеносных сосудов, защищает ткани от токсинов и регулирует воспалительные процессы и свертывание крови. Нарушение его работы является причиной многих сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые проанализировали влияние паров на сосудистую систему курильщиков и экспериментальных животных.

В опыте участвовали 20 здоровых людей. Оказалось, что даже после однократного использования электронной сигареты у тестируемых увеличивалась частота сердечных сокращений, усиливалась напряженность артерий, а внутренняя оболочка сосудов переставала нормально функционировать.

Ученые проанализировали действие сигарет на более чем 150 мышах. Оказалось, что повреждение кровеносных сосудов связано с ферментом NOX-2, который образуется при испарении пара. Мыши, которые не продуцировали этот фермент, были защищены от разрушительных последствий вейпов.

«Мы определили фермент NOX-2, который опосредует все воздействия электронных сигарет на мозг и сердечно-сосудистую систему, и обнаружили, что токсичный химический продукт под названием акролеин, который вырабатывается когда жидкость в электронных сигаретах испаряется, активирует повреждающее действие NOX-2», - отмечается в исследовании.

В результате ученые пришли к выводу, что электронные сигареты не являются здоровой альтернативой традиционному курению, и их безопасность не гарантируется. Более того, полноценных данных о побочных эффектах электронных аналогов до сих пор нет.