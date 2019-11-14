«КОТОстрофа!»: иностранные СМИ обсуждают толстого кота, снятого с рейса «Аэрофлота»

Иностранные СМИ активно обсуждают инцидент, произошедший накануне в Шереметьево. Там пассажир Михаил Галин попытался провезти в салоне кота, чей вес превышал норму, за что был снят с рейса.

Тогда мужчина нашел другого кота, который соответствовал правилам авиакомпании «Аэрофлот» и взвесил его на стойке регистрации. После чего вместе уже со своим питомцем улетел во Владивосток.

Узнав о подмене, авиакомпания исключила Галина из бонусной программы.

«КОТОстрофа! Мужчину лишили миль за "контрабанду" своего толстого питомца в самолет», - возмущается Evening Standard.

© standard.co.uk

«Кошачий шейминг: владелец питомца был арестован из-за подмены своего кота на более худого двойника при регистрации на рейс», - пишет News18.

«Избыточный вес кота оставил владельца животного без тысяч воздушных миль», - под таким заголовком вышел материал на NBC.

Также на ситуацию вокруг слишком толстого кота обратили внимание The Star, CTV News, Simple Flying и многие другие иностранные СМИ.

Несмотря на ажиотаж, сам Галин не возмущен решением «Аэрофлота». Он признал, что нарушил правила и понимает, почему у него отняли бонусы.