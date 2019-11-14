РФ направила ноту после слов главы британского Штаба обороны

Российское посольство в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании после заявления начальника Штаба обороны Соединенного Королевства Николоса Картера о том, что Россия может спровоцировать новую мировую войну.

Отмечается, что Картер сказал об этом в эфире канала BBC, а также в интервью газете Sunday Telegraph, которая выпустила статью с заголовком «Безрассудная Россия может случайно начать новую войну».

В комментарии посольства говорится о том, что Картер осознанно пытался создать впечатление у зрителей и читателей о том, что российская политика якобы может привести к вооруженным действиям по отношению к Британии.

«Рассматриваем подобные высказывания, прозвучавшие из уст наиболее высокопоставленного британского военнослужащего, как ущербные и безрассудные. Они являются очередным проявлением последовательной линии определенных сил по культивированию в Великобритании образа России как враждебного государства. При этом полностью замалчивается провокационный характер действий самой Великобритании в военной сфере», - говорится в сообщении дипмиссии.

В направленной ноте МИД Великобритании предлагается объяснить российской стороне и общественности, насколько заявления Картера соответствуют официальной позиции правительства Соединенного Королевства.