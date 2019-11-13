Гаражный комплекс «Ростелекома» в Новом Уренгое объят огнем: видео

В Новом Уренгое утром, 13 ноября, жители одного из районов сообщили о возгорании гаражного помещения, принадлежащего компании «Ростелеком». Кадры с места происшествия были опубликованы в социальных сетях.

«В районе 9 часов утра произошло возгорание в гараже, который принадлежит компании Ростелеком. Через несколько минут пожарные подразделения были на месте вызова», - сообщается на сайте ГУ МЧС по ЯНАО.

К моменту прибытия спасателей внутри помещения происходило горение автомобиля «Газель».

В результате тушения на площади 150 квадратных метров обрушилась кровля, уточняется ведомством.

Информация о пострадавших и погибших не поступала.

Сотрудники МЧС продолжают локализовать пожар.