Гаражный комплекс «Ростелекома» в Новом Уренгое объят огнем: видео
Возгорание произошло на улице Интернациональной утром, 13 ноября. Пострадавших нет.
© Видео: new_urengoy_89rus Instagram, Ямал-Регион VK © Фото: new_urengoy_89rus Instagram, Ямал-Регион VK
В Новом Уренгое утром, 13 ноября, жители одного из районов сообщили о возгорании гаражного помещения, принадлежащего компании «Ростелеком». Кадры с места происшествия были опубликованы в социальных сетях.
«В районе 9 часов утра произошло возгорание в гараже, который принадлежит компании Ростелеком. Через несколько минут пожарные подразделения были на месте вызова», - сообщается на сайте ГУ МЧС по ЯНАО.
К моменту прибытия спасателей внутри помещения происходило горение автомобиля «Газель».
В результате тушения на площади 150 квадратных метров обрушилась кровля, уточняется ведомством.
Информация о пострадавших и погибших не поступала.
Сотрудники МЧС продолжают локализовать пожар.