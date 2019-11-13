Штрафы за хулиганство хотят увеличить в пять раз

В российском правительстве занимаются разработкой новой редакции КоАП, которая подразумевает увеличение штрафов за хулиганство. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По информации издания, в КоАП предлагается добавить совершенно новую статью - воспрепятствование адвокатской деятельности. Она подразумевает штраф от 2 до 5 тыс рублей для физлиц и от 5 до 10 тыс. рублей - для должностных.

Отправление естественных потребностей в общественном месте предлагается штрафовать не на 500-1000 рублей как сейчас, а на 3–5 тысяч.

Оскорбление, как следует из предложений, хотят карать 5000 тысячами рублей для обычных граждан и 10-25 тысячами для должностных лиц.

Квалифицировать как хулиганство хотят и выгул в общественном месте собак опасной породы без намордника. Такой поступок обойдется в 3.5 тыс. рублей.