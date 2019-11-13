«Ледяной плен»: из-за снегопадов Екатеринбург встал в пробках

Утром 13 ноября Екатеринбург встал в пробках из-за снегопада, который шел всю ночь. Снег и сугробы превратили город в красивую белую сказку. Автолюбители смогли вдоволь налюбоваться заснеженными пейзажами во время ожидания в пробках.

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На дорогах из-за заносов образовались девятибалльные заторы. Некоторые машины приходилось вытаскивать с помощью специальной техники. Один из автолюбителей рассказывает, что парализованы даже те улицы, на которых раньше никогда не было пробок.

По прогнозам синоптиков, к вечеру в Екатеринбурге похолодает до -10 °С.