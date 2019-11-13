Авторитет в кредит: политолог о том, почему Зеленский не выполняет обещанное

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил главные предвыборные обещания. С такой критикой в адрес главы государства в эфире канала NewsOne выступил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

Как отметил Спивак, Зеленский не начал сажать коррупционеров, не добился возвращения украинцев из эмиграции, и не заставил работать определение «Закон один для всех».

Спивак также дал прогноз, что все это приведет к досрочным выборам в Раду через год, а «новый этап» развития Украины, уверен он, и вовсе начнется с весны-лета 2021 года.

Политолог Дмитрий Журавлев, комментируя радио Sputnik позицию Спивака, отметил, что подобное мнение является достаточно распространенным.

«Не так много прошло времени для результата, и люди еще верят, что результат наступит. Но я думаю, что он не наступит: например, чтобы сажать коррупционеров, нужно иметь достаточную возможность», - объяснил он.

Вместе с тем, констатировал Журавлев, на Украине силовые структуры подчинены не президенту Зеленскому, а главе МВД Арсену Авакову.

По мнению политолога, только со временем можно будет понять, чего действительно способен добиться действующий украинский лидер.