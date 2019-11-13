Аномальное похолодание ждет Сибирь и Урал

Арктический антициклон надвигается на Уральский регион и Сибирь, который принесет существенное похолодание, рассказала «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«На ближайшие сутки от Екатеринбурга до Красноярска температурный режим окажется на 5-7, а местами на 8-10 градусов ниже средних многолетних значений», - заявила Волосюк.

По ее словам, в ночь на 13 ноября на территории Северных и Полярных отрогов Урала, а также в Центральном, Северном и Северо-Западном районах Сибири наблюдалось снижение температуры воздуха до -25, а местами до -30 градусов.

К выходным на Урал начнут пробиваться более теплые воздушные массы с Запада, что обеспечит повышение температуры, уточнила специалист.

Но дольше всего аномальное похолодание продержится в Красноярском крае, где температура воздуха ночью будет остывать до -30 и -35 градусов, а в дневное время будет прогреваться до 20 ниже нуля.