«Служу России»: как военные собаки помогают арктической бригаде

Отдельная арктическая мотострелковая бригада Северного флота находится в Мурманской области в поселке Алакуртти. При ней сформирован питомник ездовых собак, которых можно назвать военными.

В основном службу проходят щенки или молодые собаки породы сибирской хаски. Раньше в «личный состав» четвероногих входили только собаки отдельных энтузиастов ездового спорта из Мурманской области. Однако сейчас несколько собачьих упряжек будут работать на постоянной основе.

С начала нового учебного года планируется обучать разведчиков арктической бригады управлению ездовыми собаками. Животных тоже будут учить работе в упряжке.

«Отрабатываем мастерство управления упряжкой, импровизируем подвоз раненого бойца, провизии, питания. Чтобы не задействовать технику, чтобы было бесшумно, или для проведения разведки используются собаки», - рассказывает кинолог арктической бригады Северного флота Надежда Тимонина.

Девушка является многократным призером всероссийских состязаний по ездовому спорту и проходит военную службу по контракту в арктической бригаде в качестве кинолога.