Зеленского уличили в нарушении трех главных обещаний

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил трех своих главных предвыборных обещаний. С такими обвинениями в адрес главы государства выступил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

По его словам, после смены власти в стране так и не начали судить коррупционеров, а украинские граждане по-прежнему не возвращаются из эмиграции.

Кроме того, констатировал Спивак, на Украине все еще не наступило понятие «Закон один для всех».

«Мой прогноз следующий: это правительство будет изгнано из страны в феврале месяце! И уже летом этот парламент будет разогнан», - заявил он в эфире телеканала NewsOne.

Спивак уверен, что Раду осенью 2020 года ждут досрочные выборы, а с весны-лета 2021 года «начнется новый этап развития государства».