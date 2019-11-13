В Москве из горящего дома спасли 14 человек, включая двоих детей
Возгорание произошло глубокой ночью в многоэтажке на улице Профсоюзной.
© Фото: МЧС РФ (архив)
В Москве сотрудники МЧС спасли 14 человек, включая двоих детей, из горящего дома на юге столицы. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.
Сообщение о пожаре по адресу: Профсоюзная ул., д. 118, кв. 1 поступило в МЧС в 03.45. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пожарные смогли остановить распространение огня, и в 04.20 он был полностью ликвидирован.
«В ходе работ по ликвидации пожара московские огнеборцы спасли 14 человек, всех спасенных передали медикам для осмотра», - уточняется в сообщении.
В МЧС добавили, что некоторым пострадавшим потребовалась помощь врачей. Их состояние не уточняется.