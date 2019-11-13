Полковника Захарченко признали склонным к побегу и ужесточили режим

Бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко получил статус заключенного, который склоне к побегу. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на адвоката осужденного.

Как уточнила Валерия Туникова, о смене статуса она узнала при переводе экс-полковника из «Лефортово» в СИЗО «Медведь», где его будут готовить к этапу в колонию.

Туникова полагает, что статус склонного к побегу и нападению на окружающих Захарченко присвоили на основе оперативной информации от ФСБ. В личное дело бывшего полковника были внесены соответствующие пометки.

В связи с изменением статуса Захарченко ждут более жесткие условия содержания в исправительной колонии, пояснила юрист. По ее словам, теперь даже в душ его будут конвоировать в наручниках за спиной и он почти каждый час должен будет отмечаться у надзирателя.

Кроме того, любое нарушение со стороны Захарченко будет заноситься в личное дело и, как следствие, мешать его вероятному освобождению по УДО при наличии такого запроса.

Дмитрий Захарченко был задержан в 2016 году по подозрению в получении взятки. Позже его признали виновным во взяточничестве и воспрепятствовании правосудию.

В июне 2019 года Захарченко приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 миллионов рублей.