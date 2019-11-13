На Екатеринбург обрушился мощный снегопад: видео

Екатеринбург с самого утра засыпает снегом: в городе уже несколько часов не прекращаются осадки, выросли сугробы, а на дорогах из-за заносов образовались пробки.

Сейчас температура воздуха в уральской столице составляет -1, к вечеру она опустится до -7.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти еще минимум неделю, периодически сменяясь на снег с дождем.