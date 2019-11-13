На Екатеринбург обрушился мощный снегопад: видео
«Звезда» публикует кадры из заснеженной столицы Урала, где осадки, если верить прогнозам, не прекратятся минимум неделю.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Екатеринбург с самого утра засыпает снегом: в городе уже несколько часов не прекращаются осадки, выросли сугробы, а на дорогах из-за заносов образовались пробки.
Сейчас температура воздуха в уральской столице составляет -1, к вечеру она опустится до -7.
По прогнозам синоптиков, снег будет идти еще минимум неделю, периодически сменяясь на снег с дождем.