«Вымершего» карликового оленя обнаружили в джунглях
Уникальный вид карликового парнокопытного, который ранее считался вымершим около 30 лет, удалось обнаружить при помощи фотоловушек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Во вьетнамских джунглях при помощи фотоловушек зоологам удалось обнаружить редкий вид карликового оленя, который ранее считался вымершим.
Серебристый вьетнамский карликовый олень величиной не больше крупного кролика, а по высоте в холке - не выше 40 сантиметров.
Ученые считали, что последний представитель этого вида был истреблен охотниками в 1990 году, из-за чего изучали его лишь по останкам.
Обнаружить редчайшую находку и доказать их существование помогли зоологам местные жители, которые подсказали примерное место обитания парнокопытных.
На данный момент общая численность животных не установлена.