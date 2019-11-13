«Вымершего» карликового оленя обнаружили в джунглях

Во вьетнамских джунглях при помощи фотоловушек зоологам удалось обнаружить редкий вид карликового оленя, который ранее считался вымершим.

Серебристый вьетнамский карликовый олень величиной не больше крупного кролика, а по высоте в холке - не выше 40 сантиметров.

Ученые считали, что последний представитель этого вида был истреблен охотниками в 1990 году, из-за чего изучали его лишь по останкам.

Обнаружить редчайшую находку и доказать их существование помогли зоологам местные жители, которые подсказали примерное место обитания парнокопытных.

На данный момент общая численность животных не установлена.