«Великая китайская стена» по-украински: видео самого длинного жилого дома в мире

Самый длинный жилой дом в мире находится в украинском городе Луцке. Длина дома от конца до конца – это не просто 1750 метров, это расстояние нескольких остановок общественного транспорта. А если учитывать все пристройки, то это почти три километра.

Местные жители называют его «Великая китайская стена» или «Шанхай».

40 домов разной этажности объединены друг с другом и с высоты птичьего полета похожи на соты. В центре между блоками находятся 22 небольших парка. В доме 120 подъездов.

«Я признаюсь, что сам один раз не в свой подъезд зашел и в двери скребусь. Смотрю, выходит мужик. И я не знаю, кто у кого в гостях, то ли я, то ли он», - рассказывает Владимир, местный житель. «Даже опытному таксисту иногда сложно разобрать, где какое строение», - делится местный водитель Сергей.

Этот дом, расположенный на проспекте Соборности и улице Молодежи, был построен в период с 1969 по 1980 год по проекту архитекторов Василия Маловици и Ростислава Метельницкого.