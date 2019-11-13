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BMW вспыхнуло, как спичка: дрифт чуть не закончился трагедией

Светлана Головина
06:35 13.11.2019
Автомобиль загорелся при выполнении трюков и за несколько секунд пламя распространилось по всему салону.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На дрифт-соревновании в Лас-Вегасе один из автомобилей BMW загорелся при выполнении трюков. Водитель не пострадал.

«К счастью, на мне было защитное снаряжение и сотрудники спасательной службы первыми были готовы вытащить меня из машины и убедиться, что я в безопасности», - написал дрифтер на странице в Instagram.

На видео хорошо видно, как участник заходит в поворот для выполнения очередного маневра и в этот момент его BMW вспыхивает, как спичка.

Водитель смог самостоятельно выбраться из машины, несмотря на то, что за несколько секунд  пламя распространилось по всему салону.

На случившееся быстро отреагировали спасатели мероприятия, которые смогли оперативно локализовать возгорание.

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