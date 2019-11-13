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Посольство РФ в США направило ноту в госдеп после экстрадиции Буркова

Дарья Муромова
05:50 13.11.2019
Американские власти обвиняют Буркова в мошенничестве, краже личных данных и отмывании денег. Ему грозит до 80 лет тюрьмы.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: RusEmbUSA, Facebook

Посольство России в США направило в госдепартамент ноту протеста из-за экстрадиции из Израиля в Соединенные Штаты россиянина Алексея Буркова.

«В направленной в госдепартамент ноте потребовали строгого соблюдения американской стороной действующих двусторонних обязательств», - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

В ближайшее время российские дипломаты посетят Буркова в следственном изоляторе и окажут необходимую помощь и поддержку.

Напомним, американские власти обвиняют Буркова в мошенничестве, краже личных данных и отмывании денег. Ему грозит до 80 лет тюрьмы.

Бурков подозревается в управлении сайтом Cardplanet, на котором продавали номера украденных банковских карт, многие из которых принадлежат американцам. В обвинительном заключении говорится о том, что Бурков продал 150 тысяч номеров стоимостью от 2,6 до 60 долларов за штуку. Общая сумма мошеннических действий, произведенных с помощью кредиток, составила около 20 миллионов долларов.

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