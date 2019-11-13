Глава департамента офиса Зеленского задержана по делу о взятке
По словам сотрудников антикоррупционного бюро Украины, чиновница просила за назначение на руководящую должность в «Нафтогаз» 300 тысяч долларов.
© Фото: Світлана Кондзеля, Facebook
Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало руководителя одного из департаментов офиса Владимира Зеленского по делу о коррупции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что чиновник задержан за вымогательство 300 тысяч долларов за содействие в трудоустройстве на руководящую должность в «Нафтогаз».
По данным СМИ, речь идет о директоре департамента обеспечения доступа к публичной информации офиса президента Светлане Кондзель. По имеющимся данным, у нее был сообщник.
«Лиц задержали согласно ст.208 УПК Украины», - дополнили в НАБУ.