В МИД назвали условия созыва саммита в «нормандском формате»

Все стороны готовы собраться в «нормандском формате», если увидят прогресс на политическом треке и «на земле». В этой ситуации проведение саммита будет зависеть лишь от графиков президентов, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что примерные даты встречи лидеров стран-участниц в «нормандском формате» по ситуации в Донбассе уже есть, но конкретные числа называть отказался.

В свою очередь, Грушко напомнил об условиях проведения саммита: завершение разведения сил и фиксация «формулы Штайнмайера».

«В том, что касается дат, то, конечно, все исходят из того, что если условия, о которых я говорил, - это прогресс на политическом треке и "на земле", то все стороны готовы собраться в "нормандском формате"», - цитирует РИА Новости Грушко.

«Нормандский формат» переговоров по Украине появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые начали обсуждение урегулирования конфликта в Донбассе.