Робби Уильямс признался, что не пользуется мобильным более десяти лет
Для связи певец использует компьютер.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: face to face, Instagram , Globallookpress
Певец Робби Уильямс признался в нелюбви к мобильным телефонам. Без средства связи артист обходится последние 13 лет.
«У меня нет мобильного телефона с 2006 года», - рассказал он The Guardian.
Певец пояснил, что для коммуникации использует ноутбук, который всегда подключен к Wi-Fi.
Робби Уильямс не единственный, кто отказался от мобильных гаджетов. Ранее Элтон Джон также поведал об отсутствии у него смартфона.