Пробки 11 баллов из 10: метель спровоцировала транспортный коллапс в Новосибирске

На Новосибирск обрушилась первая в этом году метель.

Дворы и улицы засыпало снегом. В городе образовались рекордные пробки. Непогода нарушила движение общественного транспорта, который глох на дорогах. На некоторых дорогах автобусы и троллейбусы приходилось толкать самим пассажирам.

На улицы была выведена вся спецтехника. На расчистку дорог направили больше восьми сотен снегоуборочных машин и тракторов. За ситуацией следят диспетчерские службы.