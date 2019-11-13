«Ключ развалился на части»: консьерж рассказала, как дверь дома в Москве облили кислотой
Консьерж одного из домов в Новой Москве Ирина пострадала в результате действий злоумышленника, который облил дверь подъезда кислотой.
По словам потерпевшей, сначала она не поняла, что именно произошло. Подумала, что мужчина просто вылил что-то.
«Я пошла за ним, посмотрела, куда он пошел, но он уже ушел, скрылся. Я подошла, стала ключом открывать дверь, потому что уже подошел мужчина, нужно было открыть дверь. Замок уже не открывался», - вспоминает она.
Когда женщина посмотрела на ключ, она обнаружила, что тот был в какой-то жидкости, а спустя некоторое время «развалился на три части».
Вместе со старшей по дому Ирина вызвала полицию и МЧС.
«Это оказалась серная кислота, двадцатипроцентная», - рассказывает консьерж.
Она добавила, что подъезд заполонил едкий запах. Из-за головокружения Ирину хотели госпитализировать. К счастью, этого не потребовалось.
Сейчас полиция разыскивает злоумышленника.