Большой калибр: КНДР испытала реактивную систему залпового огня

Академия оборонных наук КНДР 31 октября провела испытательные стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) большого калибра. РСЗО показала успешные результаты: она способна уничтожить «сверхмощные группировки врага» в обозначенной области. Поражение цели происходило с помощью внезапного удара из множества ракетных пусковых установок большого калибра.

Об успешных результатах проведенных стрельб сообщили в докладе лидеру КНДР. Ким Чен Ын поздравил ученых национальной обороны, назвав из «мускулами страны» и поблагодарил за развитие и укрепление ВС, сообщает ЦТАК.

Ранее в четверг КНДР выпустила два снаряда в сторону Японского моря. Северная Корея произвела запуск ракет малой дальности. В Токио осудили действие Пхеньяна.