Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Большой калибр: КНДР испытала реактивную систему залпового огня

Ирина Егорова
03:44 01.11.2019
Учебные пуски доказали возможность уничтожения мощных группировок противника.
Большой калибр: КНДР испытала реактивную систему залпового огня
© Фото: ЦТАК

Академия оборонных наук КНДР 31 октября провела испытательные стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) большого калибра. РСЗО показала успешные результаты: она способна уничтожить «сверхмощные группировки врага» в обозначенной области. Поражение цели происходило с помощью внезапного удара из множества ракетных пусковых установок большого калибра.

Об успешных результатах проведенных стрельб сообщили в докладе лидеру КНДР. Ким Чен Ын поздравил ученых национальной обороны, назвав из «мускулами страны» и поблагодарил за развитие и укрепление ВС, сообщает ЦТАК.

Ранее в четверг КНДР выпустила два снаряда в сторону Японского моря. Северная Корея произвела запуск ракет малой дальности. В Токио осудили действие Пхеньяна. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата31.10.2019, 10:32
Меркель поприветствовала развод вооружений в Золотом
Дата01.11.2019, 02:58
Силы ПВО следили за 20 иностранными разведчиками у границ РФ за неделю
Дата30.10.2019, 15:22
Овечкин вышел на 12-е место по заброшенным шайбам в истории НХЛ
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата31.10.2019, 19:22
Путин: корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Дата01.11.2019, 04:30
Парад, изменивший историю: ветеран рассказал, как шел маршем по Красной площади в 1941 году
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:34 В стране и мире
Верховный суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
04:30 Вопросы истории
статья
Парад, изменивший историю: ветеран рассказал, как шел маршем по Красной площади в 1941 году
04:22 В стране и мире
Устойчивый, суверенный, надежный: новый закон о защите Рунета вступил в силу
04:04 В стране и мире
Видео
Уличного художника Бэнкси сфотографировали во время работы
03:44 В стране и мире
Большой калибр: КНДР испытала реактивную систему залпового огня
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Камеры видеонаблюдения зафиксировали путь убийцы мальчика в детсаду Нарьян-Мара
Видео
Олениха зашла в салон красоты и довела его сотрудницу до истерики: видео
Видео
Проклятие фараонов: чем опасны найденные в Египте саркофаги с мумиями
Видео
Неравный бой: крыса выстояла в поединке с кошкой и собакой
Видео
Подводник назвал вероятные причины гибели найденной на дне Балтики субмарины
Видео
Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.