«Турист беспечный»: в Шереметьево из-за голубя на борту задержали рейс

В московском аэропорту Шереметьево задержали рейс SU1730 из-за того, что в салон неожиданно залетел голубь. Самолет должен был вылететь в Петропавловск-Камчатский.

На кадрах, опубликованных Life, видно, как члены экипажа пытаются выгнать голубя. Задержка рейса составила более 20 минут.

Один из пользователей предположил, что голубь решил пролететь «зайцем» в другой конец страны.