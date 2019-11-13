«Турист беспечный»: в Шереметьево из-за голубя на борту задержали рейс
Задержка рейса составила более 20 минут.
© Видео: Life © Фото: Life
В московском аэропорту Шереметьево задержали рейс SU1730 из-за того, что в салон неожиданно залетел голубь. Самолет должен был вылететь в Петропавловск-Камчатский.
На кадрах, опубликованных Life, видно, как члены экипажа пытаются выгнать голубя. Задержка рейса составила более 20 минут.
Один из пользователей предположил, что голубь решил пролететь «зайцем» в другой конец страны.
«Решил зайцем полететь, турист беспечный», - прокомментировала видео Валентина Боковикова.