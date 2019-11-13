Звезду Black Star госпитализировали в Москве

Артистка лейбла Black Star Клава Кока была госпитализирована в московскую больницу после того, как вернулась с гастролей из Израиля.

Уже дома у певицы поднялась температура и она упала в обморок. Врачи прописали девушке капельницы и уколы на дому, однако ее состояние стало лишь хуже. Тогда Клаву доставили в больницу.

«Я просто не рассчитала свои силы, и организм дал сбой», - успокоила она фанатов.

Сейчас девушка находится под наблюдением врачей и восстанавливается.