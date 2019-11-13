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Кровавая река: страшные последствия истребления свиней в Южной Корее

Дарья Муромова
03:35 13.11.2019
Последствия расправы над животными буквально «вылились» наружу: проливные дожди спустили кровь к реку Имджинган, которая окрасилась в ярко-красный цвет.
Кровавая река: страшные последствия истребления свиней в Южной Корее
© Фото: newsis.com

В Южной Корее власти страны приказали зарезать 47 тысяч свиней, чтобы попытаться остановить распространение африканской чумы.

Последствия расправы над животными буквально «вылились» наружу: проливные дожди спустили кровь к реку Имджинган, которая окрасилась в ярко-красный цвет.

Африканская чума свиней (АСЧ) очень быстро распространяется и практически неизлечима у животных, но не опасна для человека.

Местные власти заверили, что кровавая река не опасна для других животных, так как свиньи были продезинфицированы еще до забоя. Сейчас приняты чрезвычайные меры для предотвращения дальнейшего загрязнения воды, пишет Newssis.

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